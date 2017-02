Football Angers-SCO sans Manceau ni Capelle face à Bastia

0

Le latéral et le milieu angevins, respectivement touchés au péroné et à l’adducteur, ne sont pas dans le groupe pour la réception de Bastia, ce samedi (20h), stade Jean-Bouin. A l’instar de Mateo Pavlovic (pubalgie) et Famara Diedhiou (malade) insuffisamment remis.

Pablo Martinez et Kevin Bérigaud en profitent pour faire leur retour. Ce dernier était absent depuis le déplacement à Saint-Etienne, mi-janvier, avant d’être éloigné des terrains pour une entorse du genou. Il devrait toutefois débuter sur le banc. La place aux avant-postes occupée par Capelle ces derniers matches pourrait revenir à Pépé, auteur d’une bonne entrée face à Nancy.

Angers-SCO : Michel, Petric - A. Bamba, Martinez, Cissokho, Tahrat, Bourillon, Thomas - Santamaria, Ndoye, Mangani, Doré - Tait, Pépé, J. Bamba, Toko Ekambi, Sunu.