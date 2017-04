Football. Angers-SCO : Romain Thomas, joueur le plus utilisé de Ligue 1

0

Le défenseur angevin Romains Thomas a la particularité d'être le joueur le plus utilisé par le SCO depuis son retour dans l’élite. C'est aussi lui qui possède le plus important temps de jeu de Ligue 1 depuis la saison dernière. Il a disputé 31 matchs sur 32 possibles en Ligue 1, sachant qu'il a dû purgé un match de suspension. Le résultat d'une connaissance parfaite de son corps, d'une hygiène de vie irréprochable, d'un mental d'acier et d'une pleine confiance.

Zoom sur ce profil rare, ce jeudi 13 avril, dans les pages sport du Courrier de l'Ouest.