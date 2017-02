Football Angers-SCO retrouve du monde à l'entraînement

0

L’attaquant sénégalais se remet de son virus qui l’a privé de la rencontre de samedi face à Nancy (1-0). Il était sur la pelouse de la Baumette mardi matin, réalisant des exercices en marge du groupe. À l’instar de Dickson, dont la cuisse se remet petit à petit, de Saihi (genou), de Pavlovic (adducteur) et de Ketkeophomphone (genou). Bérigaud (genou), également absent samedi, a participé à la séance collective, comme Martinez (adducteur).

Traoré (genou), suspendu samedi prochain face à Bastia, est resté aux soins. Toko Ekambi, malade, n’est pas non plus apparu sur la pelouse. Andreu doit, lui, rencontrer son chirurgien à Lyon, aujourd’hui, pour faire un point sur son genou blessé en décembre dernier (ligaments croisés).