Football Angers-SCO : Letellier, le bonheur après huit mois de galère

Brillant pour son retour avec l’équipe première, mercredi en Coupe de France face à Bordeaux, le gardien du SCO Alexandre Letellier revient sur la longue convalescence et évoque la suite de la saison.

Revenons huit mois en arrière, le 11 août, date de votre blessure. Quel souvenir en gardez-vous ?

Alexandre Letellier : « Ce qui est frustrant, d’abord, c’est de savoir que c’est à trois jours de la reprise. Je m’étais préparé comme un fou pour entamer la saison. Les questions qu’on se pose, c’est : pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Qu’est-ce que j’ai mal fait ? Mais en fait, le ligament croisé, on ne peut pas le renforcer. Si ça pète, ça pète. Donc, les deux-trois premiers jours sont compliqués. Après, tout le soutien de mon entourage, de ma famille, de mes coéquipiers, du club, a fait que j’ai réussi à l’accepter très vite. Je n’avais qu’une hâte, c’était de me faire opérer. »

L’opération, parlons-en…

« Un cap pas évident. En plus, ça se passe douze jours après la blessure...

