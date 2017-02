Football Angers-SCO espère Pavlovic à Lille

0

Le défenseur-avant-centre du SCO se remet bien de sa gêne à l’adducteur et pourrait être présent à Lille samedi (20h). En revanche, pour Kevin Bérigaud (genou) et Abdoulaye Bamba (adducteur), le délai semble un peu court. Ces deux derniers se sont tout de même entraînés avec le groupe jeudi, en compagnie des remplaçants et autres éléments non utilisés face à Rennes. Dickson, en reprise après une blessure à la cuisse contractée face à Metz, a couru. Les titulaires de mercredi sont eux restés aux soins, et s’entraîneront vendredi après-midi (16h). Les Angevins s’envoleront samedi matin pour Lille.