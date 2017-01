Football Angers-SCO : encore six prétendants pour Pépé

0

Nicolas Pépé, l'attaquant du 21 ans, est le joueur le plus convoité de cette fin de mercato à Angers-SCO. En France, l'Olympique de Marseille tient la corde, mais doit faitre face à la concurrence étrangère. En Angleterre, Hull City, qui a formulé hier une offre autour de 10 millions d'euros, et Watford, sont très intéressés. Les Allemands d'Hambourg, actuel 18es de Bundesliga, aussi. Enfin, l'Ajax Amsterdam, connu pour son goût pour les ailiers de talent, restent également en course pour attirer le joueur qui sera fixé dans quelques heures désormais sur son avenir.