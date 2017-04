0

Absent des débats en première mi-temps, le SCO s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Dijon. Un quatrième revers consécutif pour les Angevins qui ont encaissé trois but en 43 minutes. Par Diony (5e, 43e) et Lees-Melou (17e). Mangani (68e, sp) et Toko Ekambi (69e) ont permis à Angers d'espérer, mais sans succès.