Football Angers-SCO : deux jeunes s'entraînent avec les pros

0

Les Angevins se sont livrés à une opposition, ce mercredi, à laquelle deux jeunes éléments, Anthony Payet, encore buteur ce week-end avec la réserve, et Mahdi Talal, ont participé. Les trois gardiens, Letellier, Petric et Michel, ont eux travaillé à part durant la matinée. Une autre séance était programmée dans l’après-midi. Hormis Andreu et Ketkeophomphone, toujours en reprise, tous les joueurs étaient sur le pont. Manquaient également, logiquement, les internationaux africains.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du 23 mars