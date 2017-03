Football Angers-SCO : des incertains avant le derby à Nantes

0

Dernier international africain encore absent de l’entraînement mercredi, Karl Toko Ekambi a couru, jeudi matin, en marge d’un groupe qui comptait dans ses rangs Diedhiou, Ndoye, Doré et Pépé, tous à pied d’œuvre déjà mercredi. En revanche, pas d’Abdoulaye Bamba, blessé lors du rassemblement avec le Côte d’Ivoire et resté aux soins ce jeudi. Sa participation à la rencontre de dimanche, à Nantes (17h), reste incertaine. Comme celles d’Ismaël Traoré et Grégory Bourillon, absents de la pelouse de la Baumette. Le staff angevin devrait en savoir plus vendredi sur l’état de forme de ces éléments. Malade mardi, Mathieu Michel est quant à lui rétabli.

Vendredi, les Angevins s’entraînent à 16h, comme samedi.