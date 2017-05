Football. Angers-SCO : blessé depuis sept mois, Billy Ketkeophomphone se confie

0

Sept mois après sa rupture du ligament antérieur du genou droit, l'attaquant d'Angers-SCO, Billy Ketkeophomphone, qui ne foulera plus les terrains d'ici la fin du mois de mai, regarde vers la saison prochaine, freiné dans sa convalescence par des complications.

Confessions, à cœur ouvert ce mardi dans Le Courrier de l'Ouest.

Voici quelques extraits de ce long entretien.

« J'ai eu quelques complications. Je me suis fait ré-opérer il y a trois semaines, mon genou droit a subi une arthroscopie, pour enlever un cyclope (un nodule cicatriciel). Le chirurgien a aussi vu une membrane défectueuse et a fait un prélèvement. On a reçu les résultats : j'ai attrapé une infection, ce qui explique le gonflement du genou. Je suis sous traitement. Ça me retarde. Je pensais reprendre en avril. »

« J'espère être prêt » pour la reprise de la saison prochaine, confie l'attaquant angevin qui vit mal l'éloignement du terrain.

« Voir la demi-finale (de Coupe de France NDLR) des gars, c'est extra. Mais toi, tu es en rééducation. Tu te sens seul, loin. »