Football Angers-SCO : beaucoup de changements face à Nice

Stéphane Moulin a laissé plané le suspense, mais le coach angevin a évidemment fait dans la prudence. Thomas, Manceau et Diedhiou, tous sous la menace d’une suspension pour la finale de la Coupe de France en cas de carton jaune, ne sont pas du voyage sur la Côte-d’Azur aujourd’hui. Comme Mangani et Pavlovicn suspendus, et Abdoulaye Bamba, touché à la cuisse. Quant à Letellier, le portier n°1 est mis au repos.

Les buts angevins seront donc gardés par Michel, qui n’a plus joué depuis un mois et demi, et la défaite à Nantes (2-1). Derrière, Martinez pourrait débuter dans l’axe de la défense, aux côtés de Traoré et de Capelle, repositionné latéral. A moins que Stéphane Moulin n’opte pour Tahrat, en décalant Martinez sur le côté. Au milieu, Tait devrait prendre la place de Mangani, alors que Sunu pourrait retrouver une place de titulaire qu’il n’a plus connue depuis le 3 décembre, contre Lorient (2-2).

Le onze probable: Michel - Cissokho, Traoré, Martinez (ou Tahrat), Capelle (ou Martinez) - Santamaria - Pépé, Ndoye (cap), Tait, Sunu - Toko Ekambi.

Remplaçants : Petric (g), Tahrat (ou Capelle), Saihi, Doré, J. Bamba, Bérigaud, Dickson.

Absents : A. Bamba (blessé), Andreu, Ketkeophomphone (reprise), Letellier, Bourillon, Thomas, Manceau, Diedhiou (choix), Pavlovic, Mangani (suspendus).

