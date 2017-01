Football. Angers-SCO avec Pépé et Tait titulaires face à Metz

0

Sans con coach Stéphane Moulin, grippé, le SCO accueille le FC Metz ce samedi, à Jean-Bouin, avec un onze remanié par rapport à celui qui s'est incliné à Saint-Etienne (2-1) la semaine passée.

Pépé, rentré seulement jeudi de la CAN et très sollicité en cette fin de mercato d'hiver, est titulaire sur le côté droit de l'attaque. Aux côtés de Pavlovic, encore aligné en pointe, et Flavien Tait, qui va vivre sa première titularisation en Ligue 1.

Angers-SCO : Petric - A. Bamba, Traoré (cap), Thomas, Manceau - Tahrat - Pépé, Santamaria, Mangani, Tait - Pavlovic.

FC Metz : Didillon - Balliu, Milan, Falette, Signorino - Diagne, Philipps - Nguette, Cohade, Lejeune (cap) - Diabaté

Rendez-vous sur courrierdelouest.fr à partir de 20 heures pour suivre la rencontre de football de Ligue 1 entre Angers-SCO et Metz en « live-tweet » et avec les journalistes sportifs du Courrier de l'Ouest.