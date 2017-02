Football Angers-SCO avec Bourillon dans le onze face à Nancy

0

Stéphane Moulin a fait le choix de placer Grégory Bourillon en défense centrale, en l'absence d'Ismaël Traoré, pour la réception de Nancy, 26e journée de Ligue 1. Par ailleurs, le technicien a privilégié Karl Too Ekambi pour occuper la pointe de l'attaque, en lieu et place de Famara Diedhiou, malade et forfait. Sur les ailes, Capelle et Jonathan Bamba seront charger d'alimenté le Camerounais, pour son premier match depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations.

Angers-SCO : Michel - Cissokho, Bourillon, Thomas, Manceau - Santamaria - J. Bamba, Ndoye (cap), Mangani, Capelle - Toko Ekambi.

Remplaçants : Petric, A. Bamba, Tahrat, Sunu, Pépé, Tait, Doré.

Nancy : Chernik - Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori - Aït Bennasser, A. Diarra, Guidileye - Dia, Hadji (cap), Puyo.

Remplaçants : Ndy Assembe, Mouassa, Cabaco, Robic, Pedretti, Cetout, Mandanne.