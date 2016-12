0

Le défenseur de 26 ans, latéral polyvalent, a paraphé un contrat d'un an et demi avec le SCO. Formé à la Juventus Turin avant de passer six saisons à Dijon, l'Italo-Ivoirien était sans club depuis cet été. Il arrive pour pallier l'absence longue durée de Yoann Andreu, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou face à Nantes.