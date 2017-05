Football Pas de surprise dans les compositions du SCO et du PSG

0

Les compositions d'équipes officielles viennent de tomber. Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers-SCO, aligne son traditionnel 4-3-3, avec Alexandre Letellier pour garder le but. Les défenseurs sont Issa Cissokho, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Vincent Manceau. Au milieu de terrain, Baptiste Santamaria est associé au capitaine Cheick Ndoye et Thomas Mangani. En attaque, Le trio est formé par Famara Diedhiou, Karl Toko Ekambi et Nicolas Pépé. Dans le camp parisien, Alphonse Areola a été préféré à Kevin Trapp au poste de gardien. La défense est composée par Serge Aurier, Marquinhos, le capitaine Thiago Silva et Maxwell. Au milieu de terrain, Thiago Motta est accompagné de Marco Verratti et de Blaise Matuidi. Aux avant-postes, Edinson Cavani est épaulé par Angel Di Maria et Julian Draxler.