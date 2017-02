Fontevraud Ray Lema et Laurent de Wilde ouvriront la saison musicale

0

La partition musicale de la Cité idéale 2017 à l’abbaye s’ouvrira le 17 mars avec les deux pianistes Ray Lema et Laurent de Wilde.

Les deux artistes, qui se connaissent depuis vingt-cinq ans, ont sorti en octobre dernier un premier album commun intitulé "Riddles" - énigmes ou devinettes en anglais. Celles qui ont guidé leur fantaisie d’un duo en forme de défi : jouer le moins de notes possibles et juste les bonnes sur deux fois 88 touches de piano.

Du blues, du tango, du ragtime, du reggae, de la valse, c’est à un véritable tour du monde que les spectateurs sont invités à Fontevraud le vendredi 17 mars pour le premier week-end musical de la Cité idéale.

Ray Lema et Laurent de Wilde sont en effet deux bourlingueurs du piano. Grand voyageur, le premier a ouvert très tôt sa culture congolaise à des rencontres fertiles avec plusieurs musiques du monde. Le second a, depuis ses débuts comme pianiste de jazz, multiplié les chemins de traverse avec l’électro, le slam, le reggae, le théâtre, des documentaires.

Leur rencontre du projet « Riddles » mêle avec énergie et minimalisme des rythmes et des mélodies colorées pour un tour du monde joyeux et dansant.

Concert vendredi 17 mars à 20 heures. Entrées de 16 à 22 €. Réservations en ligne sur www.fontevraud.fr