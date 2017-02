Fontevraud Quand Annie Girardot tournait "Prisonnières" à l'abbaye

0

Les films sur l'univers carcéral au féminin sont plutôt rares. La réalisatrice Charlotte Silvera s'y est essayé avec "Prisonnières", tourné en grande partie au sein de l'abbaye de Fontevraud en 1987.

Sorti l'année suivante, son audience est restée assez confidentielle.

Ce fut pourtant l'un des plus beaux castings réunis pour un tournage en Saumurois. Autour d'Annie Girardot, toujours aussi populaire même si elle n'était plus au faîte de sa gloire, on retrouvait Bernadette Lafont, Marie-Christine Barrault, Agnès Soral, Fanny Bastien ou encore Corinne Touzet.

Retour sur l'histoire de ce tournage dans l'édition de Saumur de ce dimanche 5 février.