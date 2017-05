Fontevraud Linda Bortoletto s'élance de l'Abbaye pour un "tour de l'audace"

0

Linda Bortoletto s’élancera samedi de l’Abbaye de Fontevraud à 10 heures, direction Poitiers. Pour son tour de France de l’audace, elle va marcher 40 km par jour pendant deux mois. Ou plutôt courir en sportive accomplie qu’elle est. Elle invite les gens à suivre le chemin avec elle. « Bougeons-nous ! Prenons notre destin en main » dit-elle. Et ça tombe bien dans le fatalisme ambiant : 82 % des Français estiment que « l’audace n’est pas assez valorisée. » L’ancienne haut fonctionnaire assure qu’il faut « oser se lever pour créer un avenir plus vertueux. »

Après 46 jours de course à pied, 2 000 km et 10 conférences données sur ses 14 jours de "pause", la Parisienne pourra souffler.

