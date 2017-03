0

La Région des Pays de la Loire organise vendredi prochain de 9 h 30 à 18 h 30 à l'abbaye de Fontevraud les premières rencontres de la Cité idéale sur le thème : « L'Idéal républicain à l'épreuve ».

Après une introduction de Bruno Retailleau, président de la Région et sénateur, il y sera question de liberté et de responsabilité, de droits individuels et de bien commun, d'autonomie des citoyens et d'autorité de l'État, de fraternité et de laïcité…

Parmi les invités à cette journée : Natacha Polony (photo) et Jacques Julliard (journalistes et essayistes), Malika Sorel (essayiste), Thibault De Montbrial (avocat), Matthieu Bock Cote (sociologue), Robin Rivaton (économiste), François?Xavier Bellamy, Chantal Delsol, Pierre Manent (philosophes), Jean?Louis Brugues (archevêque), Philippe Beneton, Thierry Rambaud (enseignants), Rachad Farah (ancien ambassadeur de la République de Djibouti en France), Carole Barjon (journaliste à L'Obs), Guillaume Perrault (journaliste au Figaro).

Les débats sont ouverts au public.