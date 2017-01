Fontevraud-l'Abbaye Les vins de Saumur et l'abbaye sur France 24

0

Les 19 et 20 décembre derniers, les Vins de Saumur et l'abbaye royale de Fontevraud ont accueilli une équipe de France 24.

L'émission « Vous êtes ici » intitulée « L'Abbaye royale de Fontevraud, au cœur du pays des vins de Saumur » sera diffusée à partir du samedi 14 janvier.

Le six minutes sera diffusé à 8 h 20, puis à 19 h 20 et ensuite en multidiffusion pendant une semaine : 3 à 4 diffusions quotidiennes pendant 7 jours, en français, anglais et arabe.

Le sujet de cette émission aborde « le lien puissant qui unit culture du vin et patrimoine dans le Saumurois. Un lien que le Syndicat des Vins de Saumur et l'Abbaye Royale de Fontevraud entretiennent en unissant leurs efforts de communication autour de Festivini et des sept AOC d'un territoire d'excellence œnotouristique ».

Magazine culturel dédié au patrimoine français, cette émission a pour vocation de « mettre en lumière des passionnés qui font vivre l'héritage français, du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu et de l'éleveur au chef étoilé ».

Au programme : l'Abbaye royale de Fontevraud, le domaine des Garennes à Montreuil-Bellay et La Bouclée de Denis Chapron.

On peut déjà découvrir l'émission en avant-première sur le site de France 24 en cliquant ici.