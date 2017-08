Fontaine-Guérin Suspense jusqu’au 8 août pour le festival NTP

0

Se disant victime de nuisances, un couple de riverains de la scène du Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-Guérin tente d’obtenir en justice son annulation.



L’affaire a été examinée hier matin à Saumur, dans le cadre d’une audience en référé. Une procédure d’urgence destinée à obtenir l’annulation pure et simple du festival NTP, dont 24 représentations sont programmées du 17 au 30 août à Fontaine-Guérin.

Depuis sa création en 2009, le petit festival n’a fait que croître et embellir, au point de réunir près de 10 000 spectateurs lors de sa précédente édition. Seulement voilà, les époux Mirivel habitent à deux pas de la scène, se disent victimes de nuisances tout l’été et affirment n’avoir pu trouver un terrain d’entente avec les organisateurs du festival. Leur défenseur, Me Nicolas Orhan, produit à l’audience un constat d’huissier, réalisé le 30 août dernier, lors de l’ultime représentation conclue par un feu d’artifice. Un document censé attester, selon lui, des graves excès en termes de décibels.

La présidente Estelle Lamotte-Genet a mis sa décision en délibéré à mardi prochain, 8 août, tout en proposant aux parties qu’une expertise soit menée « en prévision des futures éditions » de l’événement.

