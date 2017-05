Fin du suspense en vue pour l'Eurovision, Portugal et Italie favoris

0

La fin du suspense est proche pour les fans de l'Eurovision: la finale du concours aux 200 millions de téléspectateurs a débuté samedi à Kiev avec le Portugal et l'Italie en favoris, mais en l'absence très politique de la Russie.

Le show européen, monument depuis plus de 60 ans du glamour et de la fête pour les uns, du kitsch et du mauvais goût pour les autres, a été ouvert officiellement par ses présentateurs ukrainiens Oleksandre Skitchko, Volodymyr Ostaptchouk et Timour Mirochnytchenko, dans un pays meurtri par trois ans de guerre.

Le Portugal, représenté par le crooner à la voix fragile Salvador Sobral, a émergé dans les toutes dernières heures comme le chouchou des parieurs pour remporter la compétition qui a notamment révélé le groupe suédois ABBA.

Il partage la tête d'affiche avec un Italien énergique qui chante accompagné d'un faux gorille, Francesco Gabbani.

En attendant le célèbre décompte des votes, le spectacle a été ouvert par IMRI, chanteur israélien de 25 ans avec son titre pop au rythme effréné "I Feel Alive" (je me sens vivant).

La France, qui espère son premier succès depuis Marie Myriam et "L'oiseau et l'enfant" en 1977, se produira en 26e et dernière position avec Alma. La chanteuse de 28 ans interprétera Requiem, où elle a glissé quelques paroles en anglais pour conquérir le public de l'Eurovision.

- 'Tous des singes nus' -

A l'inverse, les deux favoris ont choisi des titres dans la langue du pays qu'ils représentent.

Encore inconnu il y a quelque semaines, Salvador Sobral pourrait offrir au Portugal sa toute première victoire. L'artiste portugais de 27 ans à la barbe clairsemée souffre d'une sévère insuffisance cardiaque qui l'a empêché de participer aux répétitions. Il s'est imposé avec son mélancolique morceau jazzy "Amar Pelos Dois" (Aimer pour deux).

L'Italie, arrivée première deux fois, est représentée par Francesco Gabbani et son entraînant "Occidentali's karma". Voix éraillée et moustache rétro, il s'est surtout fait remarquer pour le danseur qui l'accompagne en costume de gorille.

"Le gorille n'est pas là que pour amuser la galerie", a assuré l'artiste de 34 ans à la presse avant la finale. "Nous sommes tous comme des singes nus".

Le show promet ses traditionnels passages extravagants: la représentante de l'Azerbaïdjan, Dihaj, chante aux côtés d'un homme à masque de cheval sur un escabeau tandis que le duo roumain Ilinca et Alex Florea allie rap et chants tyroliens.

Les demi-finales ont déjà offert un moment larmoyant lorsque la candidate de la Macédoine Jana Burceska a reçu en direct une demande en mariage, acceptée sous les applaudissements.

- Autre visage -

Conçu comme un ferment d'unité européenne, le concours de l'Eurovision disputé pour la première fois en Suisse en 1956, en pleine Guerre froide, est devenu une chambre d'écho des rivalités nationales.

Un an après une victoire très politique de l'Ukraine devant la Russie, le contexte s'est révélé de nouveau chargé pour l'émission, organisée dans un pays meurtri par plus de trois ans de guerre et sans la candidate russe Ioulia Samoïlova.

La jeune femme de 27 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, a été interdite d'entrée par Kiev pour avoir chanté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, conduisant au refus de la Russie de diffuser l'événement et à l'exclusion du pays.

L'an dernier, Jamala avait ramené le concours européen en Ukraine, déjà pays hôte en 2005 avec une ballade évoquant les persécutions subies à l'époque soviétique par les Tatars de Crimée.

Pour l'Ukraine qui a pris il y a trois ans un virage pro-occidental, cette édition constitue surtout une chance de montrer un autre visage au moment où les forces de Kiev combattent des séparatistes prorusses dans l'est du pays dans un conflit qui a fait plus de 10.000 morts.

Quatre civils ont encore été tués samedi à Avdiïvka, l'un des points de tension de la ligne de front près du fief rebelle de Donetsk.

La capitale ukrainienne a déployé d'importants moyens pour accueillir les visiteurs étrangers dans une atmosphère de fête avec zones où fans pouvaient regarder l'émission.

"J'ai de grands espoirs pour l'Ukraine parce que le pays est en guerre et qu'ils ont tout si bien organisé malgré tout", a expliqué à l'AFP Hanna, 43 ans, venue de Finlande.