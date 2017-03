Fillon affirme que son projet reprend "beaucoup de propositions de l'UDI"

0

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a affirmé que "beaucoup de propositions" des centristes de l'UDI ont été reprises dans la dernière version de son projet présentée lundi.

Alors que les centristes de l'UDI ont dit attendre des "initiatives" dans leur direction, M. Fillon a affirmé que son projet "a fait l'objet d'une discussion avec l'UDI depuis plusieurs semaines, et beaucoup des amendements, des propositions que l'UDI ont formulées ont été reprises dans ce projet".

"Il y a quelques différences qui subsistent entre nous, c'est normal puisque nous ne sommes pas centristes (...) nous allons aller ensemble à la bataille à la fois pour la présidentielle et pour les législatives, avec quelques différences, elles sont assez faibles", a-t-il affirmé.

"Nous sommes parfaitement prêts à affronter le suffrage universel et à gouverner ensemble", a-t-il insisté.

L'UDI avait suspendu sa participation à la campagne, puis demandé le retrait de François Fillon.

Celui-ci est aussi revenu lundi sur l’expression "socialo-centriste" qu'il avait utilisée et qui avait choqué dans les rangs de l'UDI. "Je voulais naturellement désigner les amis de M. Macron et de M. Bayrou et pas ceux de l'UDI"."S'ils ont mal pris cette formule, je leur fournis cette explication en leur indiquant qu'elle ne s'appliquait pas à eux", a-t-il ajouté.

Dimanche, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde avait demandé à François Fillon qu'il "clarifie" sa vision d'une majorité de gouvernement avec les centristes.

"J'attends qu'il dise quelle est sa vision d'une future majorité que nous construirions ensemble", avait déclaré M. Lagarde, qui a rencontré le député de Paris en fin de semaine dernière.