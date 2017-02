Chalonnes-sur-Loire. Festival de BD : le palmarès

0

Le 30e festival de BD de Chalonnes (sur le thème : 30 ans de voyages) s’est achevé dimanche dernier.

Voici le palmarès du concours amateur sur le thème "Décollage immédiat".

Catégorie « Jeunes Talents » (jusqu’à 14 ans) : Timothée Head (3e), Léa Fressinaud (2e) et Thibault Boisteau (1er)

Catégorie « Talents juniors » (de 15 à 21 ans) : Julien Laberdière (3e), Quentin Daudet (2e) et Karine Gaubert (1re)

Catégorie « talents confirmés » : Octave Ly (2e) et Damien Geffroy (1er)

Le prix du public (récompensé par la dernière BD de Etienne Davodeau) est attribué à Thibault Boisteau

Toutes les planches des participants seront exposées à la médiathèque pendant tout le mois de mars.

