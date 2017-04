Fed Cup: Caroline Garcia retenue pour le barrage France-Espagne malgré sa blessure (FFT)

0

Caroline Garcia a été retenue en équipe de France de Fed Cup pour le barrage contre l'Espagne les 22 et 23 avril, a annoncé mardi la Fédération française (FFT), alors que la joueuse assure être blessée et indisponible jusqu'à début mai.

La N.2 française a indiqué lundi soir souffrir du dos depuis l'US Open 2016. Mais avant même cette annonce, elle avait déclaré vouloir faire l'impasse sur la Fed Cup cette saison. Or, la participation des meilleurs Français aux compétitions par équipes est un des chevaux de bataille du nouveau président de la FFT Bernard Giudicelli.

Outre Caroline Garcia, le capitaine Yannick Noah a également appelé Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet.

Garcia a annoncé lundi soir sur Twitter souffrir d'une "inflammation douloureuse du nerf sciatique" qui l'oblige "à opérer une pause pour tenter d'aborder la saison sur terre battue dans de meilleures conditions". Elle ne prévoit un retour à la compétition que début mai pour le tournoi de Rabat ou de Madrid.

A la tête de la Fédération depuis février, Giudicelli a répété récemment que les joueurs français devaient "se tenir à la disposition" de l'équipe de France et que si l'un ou l'une d'entre eux déclinait la sélection, il ou elle devrait "venir s'expliquer sur les raisons qui ont motivé son refus devant la commission des litiges (de la FFT)".

Noah avait toutefois ajouté qu'il ne voulait pas "forcer les joueurs à venir". "Imaginez l'atmosphère! Le gars ou la fille n'a pas envie de venir; on la force à venir sous peine de sanction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nous balancer des matches? Faire la gueule? Bref, ce n'est pas le but", avait dit le capitaine à la veille du quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne.

La France avait été éliminée en quarts de finale de la Fed Cup par la Suisse en février. A cette occasion et pour "marquer le coup", Noah n'avait sélectionné que trois joueuses - Cornet, Mladenovic et Parmentier - à la suite des refus de Garcia et Océane Dodin.