Faits divers Cléré-sur-Layon : le décès accidentel confirmé

0

Une adolescente de 16 ans est morte mardi, à Cléré-sur-Layon (Maine-et-Lois) près de Genneton, en Deux-Sèvres, alors qu’elle était passagère d’un véhicule volé.

Le véhicule en question, une Renault Kangoo, avait échappé à son conducteur sur la sinueuse RD 159 et percuté un arbre.

Ce dernier, âgé de 15 ans, était aujourd'hui toujours hospitalisé. Il n'était pas resté sur les lieux de l'accident.

Le parquet des Deux-Sèvres a communiqué en fin de journée sur ce dossier délicat.

Une enquête pour homicide involontaire par conducteur non titulaire du permis de conduire et non assistance à personne en danger a été ouverte.

Les investigations sont menées par la brigade de recherche de Bressuire et la brigade territoriale de Thouars.

A lire dans "Le Courrier de l'Ouest" du jeudi 30 mars, édition Deux-Sèvres.