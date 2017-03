Europa League: Lyon contre Besiktas en quarts de finale

0

Lyon a hérité du club turc de Besiktas en quarts de finale de l'Europa League, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).

Les Lyonnais, qui viennent d'éliminer l'AS Rome en huitièmes, recevront le club stambouliote au Parc OL avant de se déplacer au retour dans la bouillonnante Vodafone Arena, les 13 et 20 avril.

Si les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont évité Manchester United, épouvantail de la compétition sur le papier avec ses stars Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, Besiktas reste un tirage piégeux.

Les Stambouliotes, champions de Turquie en titre, ont sorti l'Olympiakos au tour précédent avec notamment une démonstration au match retour (1-1, 4-1).

"On connaît bien le football turc. Je connais Galatasaray, Fenerbahçe, des ambiances toujours intéressantes et en plus c'est une très très bonne équipe", a réagi Bernard Lacombe, conseiller du président lyonnais, au micro de BeIN Sports.

Le favori de l'épreuve, Manchester United, sera opposé au club belge d'Anderlecht. Dans les autres rencontres, le Celta Vigo jouera contre Genk et l'Ajax Amsterdam contre Schalke 04.

La finale est programmée le 24 mai à Solna (Suède).

Tableau des quarts de finale de l'Europa League, d'après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse):

. Quarts de finale aller:

jeudi 13 avril

Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - Genk

Ajax Amsterdam - Schalke

Lyon - Besiktas

. Quarts de finale retour:

jeudi 20 avril

Manchester United - Anderlecht

Genk - Celta Vigo

Schalke - Ajax Amsterdam

Besiktas - Lyon

Tirage au sort des demi-finales:

vendredi 21 avril

Demi-finales aller:

jeudi 4 mai

Demi-finales retour:

jeudi 11 mai

Finale:

mercredi 24 mai à Solna (Suède)