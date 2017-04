Eric Touron (PR - UDI) : « Le barrage au FN est impératif »

0

Candidat aux législatives sur Saumur Sud, Eric Touron (PR - UDI), maire de Distré et conseiller régional, a réagi lundi matin par un communiqué aux résultats du premier tour. Il annonce qu'il votera Macron au deuxième tour.

Il écrit : « Le programme de la droite et du centre porté par François Fillon, qui était celui d'une alternance ambitieuse, de la libéralisation de l'économie et du rétablissement de l'autorité de l'État, n'a pas remporté les suffrages nécessaires pour se qualifier au second tour.

Mais le rassemblement le plus large est désormais nécessaire, car le barrage au Front National est impératif. Marine Le Pen au pouvoir, c'est plonger la France dans un chaos sans précédent. Marine Le Pen au pouvoir, c'est diviser les Français et les monter les uns contre les autres au mépris des valeurs républicaines. Marine Le Pen au pouvoir, c'est mener le pays à la faillite par la sortie de l'Euro. »

C'est pourquoi Eric Touron « appelle les électeurs de la droite et du centre à faire en sorte que le front républicain, que l'UDI a toujours soutenu, résiste. Dès juin une majorité devra se construire pour mettre en œuvre les réformes indispensables pour l'avenir de notre pays, de notre économie et de notre jeunesse. La France doit retrouver sa place en Europe en contribuant à la réformer. N'oublions pas trop vite que cette Europe est avant tout une nécessité pour la paix. »

Il conclut : « Élu député je resterai comme j'ai toujours été une force de proposition. Comme François Fillon, Alain Juppé, François Baroin, Jean-Pierre Raffarin et bien d'autres grands noms de la Droite et du Centre je voterai Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. »