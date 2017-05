Equitation Pro Elite : Luc Chateau s'impose au Grand National au Lion d'Angers

0

L'Institut français du cheval et de l'équitation organisait du 18 au 21 mai la 3e étape du Grand National au Lion d'Angers, et c'est Luc Chateau et son cheval Propriano de l'Ebat qui se sont imposés, avec 43,7 points.

Le podium est complété par Thibault Fournier avec 44.2 points (Siniani de Lathus) et Astier Nicolas : 44.7 points (Molakai).

