Equipe de France: Kurzawa maintenu, Payet et Sissoko rappelés

Layvin Kurzawa, malgré la fameuse vidéo où il dénigre le sélectionneur, a été conservé jeudi en équipe de France par Didier Deschamps, qui a également rappelé les expérimentés Dimitri Payet et Moussa Sissoko pour les deux derniers matches de qualifications au Mondial-2018 d'octobre.

Les Bleus, qui comptent un point d'avance sur la Suède en tête de leur groupe, vont aborder une séquence brûlante avec un déplacement en Bulgarie puis la réception du Belarus, les 7 et 10 octobre.

Dans ce contexte à lourd enjeu et marqué par l'absence sur blessure d'un titulaire par ligne (Benjamin Mendy, Paul Pogba et Ousmane Dembélé), "DD" a misé sur l'expérience et la stabilité, notamment concernant Kurzawa.

Le sort en sélection du latéral était fragilisé par la révélation la semaine dernière de l'existence d'une vidéo dans laquelle il effectue "des gestes déplacés" envers DD, selon une source proche du dossier.

Interrogé sur cette vidéo dans laquelle le latéral a priori le dénigre, le sélectionneur a répondu: "Je ne vis pas sur des a priori, je considère que cette affaire est dans le domaine privé et, à ce titre, j'ai pris la décision de le sélectionner. Je ne veux pas me poser des questions outre-mesure. Je prends des décisions, je les assume, elles sont dans un cadre sportif".

Deschamps n'avait pas non plus vraiment le choix: Mendy, qui fait figure de N.1 dans la hiérarchie des arrières à gauche, a été touché samedi au genou droit et son forfait sera "plus long que ce que nous voudrions", selon son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

- Le chambrage de la visière -

L'impact de cette affaire Kurzawa a cependant été limité car les images n'ont pas été rendues publiques, mais aussi parce qu'elle a été éclipsée par la polémique du penalty entre ses coéquipiers parisiens Neymar et Edinson Cavani.

Kurzawa est en outre la victime de cette affaire puisqu'il a subi un chantage et une tentative d'agression, pour lesquels quatre hommes ont été interpellés, dont trois placés en détention provisoire.

Deschamps avait déjà privilégié la "logique sportive" lors de la première convocation de Kurzawa, fin 2014, quelques jours après l'épisode où le joueur avait chambré ses adversaires suédois en Espoirs avec un geste imitant une visière. Mais le sélectionneur était là aussi confronté à des absences sur blessure.

Le reste de la défense enregistre sans surprise le retour du vice-capitaine Raphaël Varane, forfait lors du précédent rassemblement, au détriment de Kurt Zouma, et aux côtés des habituels Laurent Koscielny, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe.

Dans les deux autres secteurs du champ, les absences de Pogba (blessé et de toute façon suspendu en Bulgarie) et Dembélé (forfait jusqu'en janvier) sont compensées par la richesse du réservoir français.

Dans l'entrejeu, DD a fait appel à un quatuor classique composé de N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso.

- Sans Fekir -

Milieux ou attaquants en fonction du système de jeu, Moussa Sissoko et Dimitri Payet retrouvent leur place sinon dans l'équipe, du moins dans le groupe, eux qui n'y étaient pas fin août.

Sissoko, dont la terne performance en Suède début juin (revers français 2-1) avait cristallisé la "frilosité" imputée au sélectionneur, est désormais titulaire à Tottenham.

Son profil offre une option supplémentaire sur l'aile droite, dans un registre plus défensif que Kingsley Coman et Florian Thauvin (également convoqués). Payet, lui est rétabli, et sera en concurrence sur l'aile gauche avec Thomas Lemar.

Kylian Mbappé est évidemment dans la liste, avec cette propension à guigner n'importe quel poste du secteur offensif. Notamment l'aile droite laissée vacante par le forfait de Dembélé, et où la pépite de Bondy s'épanouit au PSG.

Le reste du secteur offensif reste quasiment inchangé par rapport au dernier rassemblement, avec le leader d'attaque Antoine Griezmann et les deux avant-centres d'Arsenal, Olivier Giroud et Alexandre Lacazette, mais sans Nabil Fekir. Pour le onze titulaire à Sofia, c'est une autre histoire.

Liste des 24 joueurs retenus par Didier Deschamps:

Gardiens: Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Layvin Kurzawa (Paris SG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

Attaquants: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Arsenal/ENG), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)

