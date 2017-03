Epieds. La justice enquête sur la rémunération de deux agents communaux

0

La justice enquête sur la rémunération de deux agents communaux d’Épieds. Dès 2014, Danielle Leguay, maire, avait mis fin à des pratiques étranges.

Danielle Leguay, 63 ans, maire d’Épieds, petite commune du Saumurois, se sent comme déchargée d’un poids.

Elle espère qu’après son dépôt de plainte et l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet de Saumur elle vivra plus sereinement. Elle ne menace plus de démissionner. Plus de pression ni de « calomnies » ni d’honneur bafoué.

Les ennuis de la maire d’Épieds ont commencé quand elle a découvert au début de son mandat, d’étranges pratiques liées à la rémunération de deux agents communaux, la secrétaire de mairie et un employé municipal.

Les deux agents bénéficiaient tous les deux, du paiement d’heures supplémentaires et 18 jours de RTT par an. Un cumul avantageux mais interdit.

La Justice tranchera.

