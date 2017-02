Entreprises Quatre champions de la croissance sont angevins

0

Quatre entreprises angevines figurent au classement des 500 champions français de la croissance, publié par Les Echos.

Le quotidien économique Les Échos a publié la semaine dernière son classement 2017 des « champions français de la croissance ».

Au total, 500 entreprises rangées selon l’évolution de leurs chiffres d’affaires et de leurs effectifs salariés. Si Paris et l’Île de France tiennent le haut de la corde, quatre sociétés angevines se distinguent : Qowisio (réseaux haut débit), Octave (e-commerce), Akaze (mobilier métallique) et Evolis (imprimantes à cartes plastiques).

Pour en savoir plus sur ces entreprises, lire Le Courrier de l'Ouest de ce mardi