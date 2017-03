Entente-Vallée Un bouquet de spectacles pour les enfants

0

C’est le premier temps fort culturel de l’Entente-Vallée. Un festival printanier destiné aux enfants, des tout-petits aux plus grands.

Du 29 mars au 5 avril, Festi’pousses propose six rendez-vous variés, dans les quatre communes du territoire (Beaufort-en-Anjou, Les Bois-d’Anjou, Mazé-Milon et La Ménitré). Musique, théâtre, conte et marionnettes...

Le tout à un tarif très attractif, puisque chaque spectacle est à 2 € pour tous. Et pour être sûr d’avoir de la place, il est vivement conseillé de réserver.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 22 mars (éditions Nord-Anjou et Saumur).