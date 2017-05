Ensigné Accident mortel : prison avec sursis au conducteur

0

Le 18 octobre 2015, en pleine nuit, un terrible accident de la circulation mettant en cause un véhicule, se produisait en pleine ligne droite, sur une route départementale près d'Ensigné, dans le Mellois.

La voiture avait quitté son sens de circulation pour aller percuter violemment un arbre. Le choc avait été fatal à un passager de 18 ans, qui se trouvait à l'arrière du véhicule.

Le conducteur qui avait alors 18 ans, a été ce jeudi condamné à six mois de prison avec sursis et à 50 euros d'amende, ainsi qu'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

À lire ce vendredi 5 mai dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.