0

L'académie de Poitiers prépare déjà la rentrée 2017. Le Comité technique académique annonce ainsi une baisse des effectifs scolaires en Deux-Sèvres dans le 1er degré (- 745 élèves) et le second degré (- 191 élèves), mais aussi la création d'emplois, dont 14 dans le primaire, et de nouvelles formations à Niort, Bressuire et Thouars

Lire également dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Deux-Sèvres.