Fillon: le parquet national financier pas compétent, réaffirment ses avocats

Les avocats du couple Fillon ont réaffirmé jeudi que le parquet national financier, qui n'envisage pas "en l'état" de classer sans suite son enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon, n'était pas compétent et violait le principe de la séparation des pouvoirs.

"Nous maintenons que l'enquête se déroule en violation des règles de compétence du parquet national financier et, plus grave encore, du principe de la séparation des pouvoirs", écrivent Me Antonin Levy et Me Pierre Cornut-Gentille dans un communiqué, estimant que le parquet n'a "pas d'éléments suffisants pour requérir des poursuites".