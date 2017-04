Emploi Des dizaines de postes à pourvoir dans les Mauges

0

Pôle emploi affiche environ 5 000 demandeurs d'emploi prêts à travailler. Il y a donc potentiellement des milliers de candidats pour des postes à pourvoir dans les Mauges. Ça tombe bien, il y a aussi des dizaines d'emploi en puissance si l'on en croit les dirigeants d'entreprises et les agences de travail temporaire. Pour preuve, ce samedi, deux d'entre elles organisent, et c'est une première, leurs portes ouvertes pour accueillir les candidats.

À Cholet, c'est l'agence Synergie qui est confronté aux besoins en personnels du secteur de la menuiserie industrielle, très présent dans les Mauges (CAIB, Comec, Cetih, Soveriso, etc). « Les besoins en personnel que ce soit sur les métiers en fabrication ou en pose ne cessent de croître dans ce domaine. La main-d'œuvre qualifiée est devenue « pénurique ». Les structures ne recherchent plus des personnes formées puisqu'elles se font rares, mais des candidats à former » explique-t-on chez Synergie qui accueillera donc les candidats à se former samedi de 8 à 13 heures, 1 place de la République.

À Chemillé, l'agence Adecco propose un job dating à destination des étudiants des Mauges pour des postes à occuper durant la période estivale, de juin à fin août. « On peut estimer qu'entre 50 et 75 étudiants prendront un poste sur cette période. Nous sommes à la recherche de profils qualifiés, en cours de qualification, ou non qualifiés issus d'un enseignement plus généraliste pour travailler dans les secteurs de l'industrie, de la logistique ou du bâtiment » explique-t-on à l'agence Adecco.

Agent de production en industrie, préparateur de commandes en plateforme logistique, manutentionnaire, électricien en bâtiment, maçon, peintre industriel, métallier, agent de maintenance, technicien de maintenance, pilote de ligne de production, ouvrier en agroalimentaire sont quelques-unes des postes à occuper.

L'agence ne sera ouverte que deux heures, de 10 heures à midi samedi 181 rue Nationale à Chemillé.

Dans tous les cas, un CV actualisé sera demandé.