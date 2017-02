Emploi Baisse de 2 % du chômage en janvier

0

Fin janvier 2017 en Deux-Sèvres, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (tenus de rechercher un emploi et sans activité) s'élevait à 15 050, en baisse de 2 % par rapport au mois précédent et en baisse de 2,5 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce chiffre baisse de 0,1 % sur un mois et de 2,8 % sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C confondues (ayant ou non exercé une activité dans le mois) progresse en revanche de 0,1 % sur un mois en Deux-Sèvres et de 0,5 % sur un an. On note un recul de 4,5 % pour les hommes de moins de 25 ans en catégorie A (-9,9 % sur un an) et de - 3,6 % pour les femmes.