Doué Éducation à l'écologie à l'école Saint-Exupéry Petit Prince

Récompensée et diplômée du label « zéro déchet zéro gaspillage » cette année, l'école publique Saint-Exupéry Petit Prince de Doué la Fontaine continue son travail d'éducation à l'écologie auprès des élèves. Aidée par l'animatrice du SMITOM, Émilie, les petits et même quelques plus grands élèves ont appris à recycler le papier usagé en se fabriquant chacun une feuille de papier. Ce fut bien sûr un grand plaisir pour tous de créer de ses mains mais aussi de bien " patouiller ".