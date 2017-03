Ecouflant Valeo, numéro un des dépôts de brevets en 2016

0

Détrônant PSA Peugeot-Citroën, l’équipementier automobile Valeo s’est hissé en 2016 sur la première marche des déposants de brevets, selon l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

La multinationale, qui emploie 1070 personnes à Ecouflant, a doublé son nombre de demandes en deux ans, avec 994 innovations déposées l’an dernier.

Egalement implantés à Angers, le groupe informatique Atos Bull et le producteur de freins Chassis Brakes International apparaissent respectivement au 23e et au 43e rang du Top 50, avec 57 et 33 demande de brevets.

