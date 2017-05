Economie Terrena se déleste de ses jardineries Gamm Vert

0

Le groupe coopératif Terrena, basé à Ancenis, va céder ses 44 magasins Gamm Vert (jardineries grand public) à InVivo, premier groupe coopératif français.

Créée en1977 par InVivo, l’enseigne Gamm Vert compte plus de 1 000 points de vente en France (dont 17 en Maine-et-Loire et 8 en Deux-Sèvres) et emploie 4 500 salariés, pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros.

InVivo reprend aussi 46 magasins exploités par la coopérative Axéréal. L'ensemble représente près de 600 salariés. Le rachat sera effectif en juillet.

"La jardinerie grand public est un métier de spécialiste qui nécessite des investissements importants. InVivo, leader sur le marché du jardin en France, est aujourd’hui le mieux placé pour développer cette activité et en assurer la pérennité économique, explique Hubert Garaud, président de Terrena. La cession de la distribution grand public va nous permettre de nous recentrer sur nos activités de distribution agricole et rurale".

Information Presse Océan