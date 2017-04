Économie. Cinquante-six jours pour peaufiner leur projet de restaurant

0

Ouvrir son hôtel ou son restaurant est un rêve qui ne s'improvise pas. Pour accompagner les nouveaux entrepreneurs dans ce domaine, la Chambre de commerce et d'industrie leur propose une formation de 56 jours, animée par des professionnels. Objectif : leur donner toutes les clés pour que leur projet réussisse.

« Nous leur délivrons des notions de droit, de réglementation, de comptabilité, de marketing, d'hygiène et de sécurité, mais aussi de secourisme », explique Marie-Pascale Barault, responsable de la formation, qui fêtait jeudi ses 35 ans d'existence à Angers. À raison d'une session par an, la CCI a ainsi formé plus de 400 personnes depuis 1982.

