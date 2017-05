Economie Alain Rousset fait étape à Parthenay

0

Ce jeudi matin, les services de la région Nouvelle Aquitaine étaient à Parthenay pour présenter le nouveau Schéma régional de développement éocnomique de l’innovation et de l’internationalisation (SRDEII), voté le 19 décembre dernier en séance plénière de conseil, dont le réglement d'intervention a été approuvé le 13 février.

Le terme est barbare, les objectifs le sont moins. Le but du SRDEII est de simplifier les relations entre les entreprises et la région, en harmonisant les quelques 700 dispositifs d'aides financières des trois ex-régions.

Elus locaux, acteurs économiques du territoire et représentants des chambres consulaires avaient répondu présents en nombre, au campus des métiers. "C'est la plus forte mobilisation depuis le début de cet Eco Tour (entamé le 12 avril)", se réjouit Bernard Uthurry, vice-président en charge du développement économique et de l'économie numérique.

