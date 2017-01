Echemiré Inauguration du jeu de boules à La Prospérité

0

Samedi 21 janvier se déroulait l’assemblée générale de la société de boules La Prospérité d’Echemiré en présence de 55 membres sociétaires et honoraires. L’assemblée a respecté une minute de silence à la mémoire de Messieurs Lucien Cornuel et René Leloy, puis a présenté les différents rapports approuvés à l’unanimité.

Alain Beaussier, Pierre Gaugin et Roland Godefroy ont vu leur mandat renouvelé lors de l’élection du tiers sortant. Avec l’arrivée de deux nouveaux sociétaires : Thierry Patoy et Gérard Joubert, la société compte désormais 51 sociétaires et 30 membres honoraires.

L’assemblée était également l’occasion d’inaugurer le jeu et les divers travaux réalisés en présence de Philipe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou et de Jérôme Pinson, maire délégué d’Echemiré.

Le surfaçage du jeu a été refait ainsi que toutes les peintures et décoration. Une belle fresque de l’artiste Marji habille dorénavant un des murs. Celle-ci représente la Pierre du coq, la forêt et un sanglier.

« Le prochain challenge un sociétaire/deux invités va commencer et les inscriptions pour le challenge communal » vont bientôt débuter. Cette année, grande nouveauté puisque tous les habitants ainsi que ceux qui appartiennent à une association de la commune pourront participer. Prendre contact avec les membres du bureau. » Explique d’Alain Beaussier, président de la société.