Echemiré Finale du challenge communal

Samedi 11 mars s'est déroulée la finale du challenge communale d'Echemiré à la société la Prospérité.

Quarante-cinq joueurs ont pris part à ce challenge. La partie, qui a duré plus de 2 heures s'est terminée par la victoire de l'équipe composée de Jean-Michel et Marcel Vivien, Moïse Licois sur celle de Marie-France Beaussier et de Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Nouchet.

Pour clôturer cet après-midi, un vin d'honneur a été offert à toutes les personnes présentes ainsi que des récompenses pour les équipes finalistes, fleurs et trophée, distribués par Jérôme Pinson Maire délégué d’Echemiré et quelques conseillers.

Le challenge invités se déroule en ce moment. Mais, pour les sociétaires qui désirent y participer, il est toujours possible de s'y inscrire.