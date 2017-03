Doué-la-Fontaine Une pharmacie centenaire disparaît

0

Le regroupement de deux pharmacies au centre-ville entraîne la disparition d'une officine qui existait depuis plus d'un siècle.

Aujourd'hui, en France, plus de la moitié des transactions de vente de pharmacie se font sous forme de regroupements de deux ou trois, voire même quatre officines en un seul lieu, dans la même ville.

Philippe Roucher, pharmacien depuis plus de vingt ans au sein d'une officine situé à l'angle de la rue de l'Image et de la place Verdun à Doué-la-Fontaine, déménage en centre-ville. Il explique les raisons de cette réinstallation : « Les normes d'accès aux commerces et aux lieux publics pour personnes handicapées ou à mobilité réduites sont devenues obligatoires. Il faut des espaces de confidentialité dans les pharmacies pour réaliser des entretiens, le suivi de traitements, du diabète, la prise de tensions, etc. »

« La pharmacienne de la place du Champ-de-Foire, Mme Jobard, a souhaité cesser son activité. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité afin de pouvoir justement répondre et m'adapter à ces nouvelles normes », précise Philippe Roucher, qui va transférer son activité dans l'officine de la place du Champ-de-Foire, et tirer le rideau de celle située à l'angle de la rue de l'Image et de la place Verdun.

Mais cette décision entraîne la disparition une pharmacie centenaire dans un quartier de la ville qui a déjà connu des fermetures de commerces. Les commerçants du quartier ne cachent d'ailleurs pas leur inquiétude.