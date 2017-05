Doué-la-Fontaine Une panthère rarissime fait son entrée au bioparc

0

Le bioparc de Doué-la-Fontaine vient d'accueillir un nouveau et rarissime pensionnaire. Il s'agit d'un mâle panthère de Java, baptisé Timang. Arrivé du Zoo de Tierpark à Berlin, Timang a été amené jeudi dernier par un transporteur spécialisé dans le transfert d'animaux sauvages. Ce jeune mâle âgé de quatre ans devrait être rejoint dans quelques temps par une femelle pour former un couple et se reproduire.

La panthère de Java (Panthera pardus melas), appelée également léopard de Java, est l'une des neuf sous-espèces de panthères existant dans le monde. Plus petite et possédant un taux de mélanisme bien plus élevé que les autres sous-espèces, cette panthère est très menacée par la déforestation et est chassée pour sa fourrure.

Par ailleurs, demain mercredi, France 3 diffusera après le Grand Soir 3, « Enquêtes de Région », une émission de 52 minutes tournée au Bioparc.