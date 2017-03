Doué-la-Fontaine Théâtre : "Le Porteur D'Histoire", ce soir à 20 h 30

0

Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017, il est proposé la pièce « Le porteur d’histoire », une création d'Alexis Michalik, ce soir vendredi 10 mars à 20 h 30 au théâtre Philippe-Noiret.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Feuilleton littéraire à la Dumas, Le Porteur d’histoire invite à écouter une histoire, des histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement, dans le temps et l’espace.

On voyage uniquement par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

Tarifs : plein 25€, réduit 22€, jeune 8€.

À partir de 12 ans