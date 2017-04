Doué-la-Fontaine Soirée jazz-flamenco vendredi 7 avril au théâtre

0

Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017, il est proposé un concert jazz-flamenco « La Escucha interieur » ce vendredi 7 avril à 20 h 30 au théâtre Philippe-Noiret, à Doué-la-Fontaine.

Ce concert dansé est la rencontre fascinante de cinq artistes qui se laissent porter par leurs rêves et leurs imaginaires. À travers une trame musicale et chorégraphique en six tableaux, les solitudes deviennent chant des possibles, les complicités se nouent, les univers et les couleurs fusionnent.

À la confluence du jazz et du flamenco, musiques et danses, écrites ou improvisées, s’affranchissent des frontières. Qu’elles expriment des moments sombres ou lumineux, toutes se font l’écho d’un feu intérieur, d’une vitalité contagieuse.

La Escucha Interior est une fenêtre ouverte sur le monde sensible des émotions, une bouffée d’air « flam’n jazz » dédiée à tous les publics.

Tarifs : Plein, 19 €, reduit, 16 €, jeunes, 6 €.

Renseignements et reservations : Théâtre Philippe-Noiret au 02 41 50 09 77, du mardi au vendredi de 13h30 à 18 heures.