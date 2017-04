Doué-la-Fontaine. Sylvie Brouat expose jusqu'au 9 avril à la médiathèque

0

La Salle des arts et la médiathèque de Doué-la-Fontaine accueillent jusqu’au dimanche 9 avril une exposition de l’artiste Sylvie Brouat.

Il est difficile de définir en quelques mots l’œuvre de Sylvie Brouat.

Elle déroute et enchante le spectateur par sa diversité. Elle explore ainsi les possibilités plastiques offertes par différents médiums en les assemblant (peinture, sculpture en terre cuite ou/et en métal).

De même, elle semble n’avoir aucun thème de prédilection même si la figure féminine, l’enfance, les animaux sont des motifs constants de sa production picturale et sculptée. Elle a récemment renouvelé son inspiration au contact d’œuvres poétiques comme en témoigne une série de tableaux illustrant des poèmes de Verlaine et Prévert. En sculpture, des personnages latinos et un bestiaire naturalistes aux couleurs sobres (une chèvre, un mouton, un coq, de quoi constituer une véritable basse-cour en métal) ont succédé aux formes rondes, stylisées et colorées des premières années.

Ouverture au public : Salle des Arts, de 14 heures à 18h30 le samedi et le dimanche et à la médiathèque aux horaires d'ouverture habituels.